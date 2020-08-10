Масвидаль настаивает на реванше с Усманом

Четвёртый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль хочет получить реванш с чемпионом дивизиона Камару Усманом.

«Шесть дней, 20 фунтов. Прилетел в Вегас, затем в Абу-Даби. Дрался с чемпионом. Нанёс ему ущерб, выключив на минуту. Я готов повторить. Пора продвигать дивизион. Ваш ход», – написал Масвидаль в «Твиттере».



Напомним, на турнире UFC 251 все пять раундов первого поединка бойцов прошли под полным контролем действующего чемпиона, что и продемонстрировало единогласное решение судей по итогам боя – 49-46, 50-45, 50-45 в пользу Усмана.



Усман сравнялся с россиянином Хабибом Нурмагомедовым по длительности победной серии среди действующих бойцов – у обоих по 12 побед.



Изначально Усман должен был встретиться с Гилбертом Бёрнсом, но за неделю до шоу у него диагностировали коронавирус, в результате чего схватка сорвалась, и за шесть дней до боя Хорхе Масвидаль принял предложение заменить Бёрнса.