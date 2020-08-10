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Граффити в честь Петра Яна появилось в Екатеринбурге

Граффити в честь Петра Яна появилось в Екатеринбурге
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян, выступающий в легчайшей весовой категории, поделился фотографией граффити, которое появилось в его честь в Екатеринбурге.

Ян победил Альдо техническим нокаутом в пятом раунде на турнире UFC на «Бойцовском острове», который прошёл 11 июля, и стал чемпионом промоушена в легчайшем весе. Ранее граффити в его честь нарисовали в Санкт-Петербурге и Москве.

«Спасибо ребятам за художество. Очень достойно. Также спасибо моей команде за организацию всего, что вы видите. Район в безопасности», — написал Пётр Ян в своём «инстаграме».

27-летний Ян начал карьеру в смешанных единоборствах в 2014 году. На его счету 16 поединков в MMA, в которых он одержал 15 побед и потерпел одно поражение. В списке российских чемпионов UFC Пётр присоединился к обладателю пояса в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.

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