Граффити в честь Петра Яна появилось в Екатеринбурге

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян, выступающий в легчайшей весовой категории, поделился фотографией граффити, которое появилось в его честь в Екатеринбурге.
Ян победил Альдо техническим нокаутом в пятом раунде на турнире UFC на «Бойцовском острове», который прошёл 11 июля, и стал чемпионом промоушена в легчайшем весе. Ранее граффити в его честь нарисовали в Санкт-Петербурге и Москве.
«Спасибо ребятам за художество. Очень достойно. Также спасибо моей команде за организацию всего, что вы видите. Район в безопасности», — написал Пётр Ян в своём «инстаграме».
27-летний Ян начал карьеру в смешанных единоборствах в 2014 году. На его счету 16 поединков в MMA, в которых он одержал 15 побед и потерпел одно поражение. В списке российских чемпионов UFC Пётр присоединился к обладателю пояса в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.
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