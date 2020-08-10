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Миочич уверен в победе над Кормье

Миочич уверен в победе над Кормье
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич поделился мыслями о предстоящем поединке с Даниэлем Кормье. Бой станет третьей встречей бойцов.

«Будет прекрасный бой. Поработал над своими слабыми сторонами, провёл работу над ошибками, как и он. У каждого из нас будет разный план на поединок, который будет отличаться от предыдущего. Посмотрим, у кого получится его осуществить. Хотя, конечно, знаю, что это буду я, однако это не делает наш бой менее значимым.

Мою руку поднимут вверх, и я покину октагон с чемпионским поясом на талии. Ничего не изменится. Поеду домой, поцелую жену и дочь, отпраздную свой день рождения и на следующий день снова отправлюсь работать», — рассказал Миочич в интервью Меган Оливи.

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