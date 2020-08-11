Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Махачев назвал себя, Тухугова и Абубакара Нурмагомедова «коренными москвичами»

Махачев назвал себя, Тухугова и Абубакара Нурмагомедова «коренными москвичами»
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC в лёгком весе Ислам Махачев выложил фото на своей странице в «Инстаграме», на которой запечатлён он, а также его друзья и коллеги по промоушену Абубакар Нурмагомедов и Зубайра Тухугов. Фотография сделана в центре российской столицы.

«Коренные москвичи», — написал Ислам, добавив к подписи смеющийся эмодзи.

В комментариях отметился чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, отметивший, что автором снимка является он.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Ислама Махачева в «Инстаграме».

Напомним, недавно стало известно, что Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Абубакар Нурмагомедов и Умар Нурмагомедов выступят на одном турнире. 24 октября бойцы станут участниками шоу UFC 254. Хабиб встретится с Джастином Гэтжи.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020