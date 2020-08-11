Махачев назвал себя, Тухугова и Абубакара Нурмагомедова «коренными москвичами»
Боец UFC в лёгком весе Ислам Махачев выложил фото на своей странице в «Инстаграме», на которой запечатлён он, а также его друзья и коллеги по промоушену Абубакар Нурмагомедов и Зубайра Тухугов. Фотография сделана в центре российской столицы.
«Коренные москвичи», — написал Ислам, добавив к подписи смеющийся эмодзи.
В комментариях отметился чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, отметивший, что автором снимка является он.
Соответствующий пост можно увидеть на странице Ислама Махачева в «Инстаграме».
Напомним, недавно стало известно, что Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Абубакар Нурмагомедов и Умар Нурмагомедов выступят на одном турнире. 24 октября бойцы станут участниками шоу UFC 254. Хабиб встретится с Джастином Гэтжи.
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