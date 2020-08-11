В андеркарде боя Тайсон — Джонс выступит экс-чемпион мира в двух категориях Баду Джек
28 ноября в Калифорнии (США) состоится выставочный поединок бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Майка Тайсона и экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Роя Джонса. В андеркарде этой встречи выступит бывший чемпион мира в двух весовых категориях Баду Джек (22-3-3, 13 КО), сообщает Boxingnews24. Соперником шведского боксёра станет Блэйе Маккернан (13-0, 6 КО).
Для Баду Джека этот поединок станет первым в 2020 году. Последний раз он появлялся на ринге в декабре 2019 года и раздельным решением проиграл бывшему чемпиону мира в полутяжёлом весе Жану Паскалю. До этого он проиграл Маркусу Брауну и свёл к ничьей дуэль с Адонисом Стивенсоном. Последнюю победу Баду завоевал в 2017 году, нокаутировав Нэйтана Клеверли.
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