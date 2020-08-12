Бой Поветкин — Уайт в России покажут сразу три вещателя

Бой бывшего чемпион мира по версии WBA Regular в супертяжёлом весе Александра Поветкина с Диллианом Уайтом будет показан в России в прямом эфире сразу тремя вещателями. Трансляции 22 августа будут вести телеканалы «Рен ТВ» и A1, а также онлайн-платформа Amediateka.
Напомним, бой Поветкин — Уайт состоится 22 августа в «Бойцовском саду», который расположен на территории особняка британского промоутера Эдди Хирна.
Последний бой 40-летний Поветкин провёл в декабре 2019 года. Его бой с Майклом Хантером завершился вничью. На счету российского боксёра 38 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 35 побед (24 — нокаутом) и потерпел два поражения, один бой завершился вничью. У 32-летнего Уайта 27 побед (18 — нокаутом) и одно поражение.
- 12 августа 2020
-
10:24
-
09:23
-
07:57
-
00:48
- 11 августа 2020
-
23:53
-
22:42
-
22:18
-
20:38
-
19:38
-
18:01
-
17:57
-
16:41
-
15:34
-
13:20
-
12:08
-
11:00
-
09:29
-
02:03
-
00:50
- 10 августа 2020
-
23:55
-
22:39
-
21:05
-
19:52
-
18:01
-
17:35
-
16:43
-
14:27
-
13:34
-
12:44
-
12:36
-
03:28
- 9 августа 2020
-
23:55
-
22:01
-
20:26
-
19:10