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Бой Поветкин — Уайт в России покажут сразу три вещателя

Бой Поветкин — Уайт в России покажут сразу три вещателя
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бой бывшего чемпион мира по версии WBA Regular в супертяжёлом весе Александра Поветкина с Диллианом Уайтом будет показан в России в прямом эфире сразу тремя вещателями. Трансляции 22 августа будут вести телеканалы «Рен ТВ» и A1, а также онлайн-платформа Amediateka.

Напомним, бой Поветкин — Уайт состоится 22 августа в «Бойцовском саду», который расположен на территории особняка британского промоутера Эдди Хирна.

Последний бой 40-летний Поветкин провёл в декабре 2019 года. Его бой с Майклом Хантером завершился вничью. На счету российского боксёра 38 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 35 побед (24 — нокаутом) и потерпел два поражения, один бой завершился вничью. У 32-летнего Уайта 27 побед (18 — нокаутом) и одно поражение.

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