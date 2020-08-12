Тимур Валиев дебютирует в UFC 22 августа

Первый поединок российского бойца легчайшего веса Тимура Валиева в UFC состоится 22 августа на турнире UFC on ESPN 15. Его соперником станет филиппинский дебютант Марк Стригл. Об этом сообщает MMA Fighting.

Валиев должен был дебютировать в промоушене 1 августа, после того как принял вызов на коротком уведомлении. Он планировал провести поединок с Джамалом Эммерсом. Однако из-за проблем с визовыми документами Тимур не смог принять участие в турнире.



Всего в смешанных единоборствах на счету Валиева 16 поединков, в 14 из них он победил. Ранее 30-летний спортсмен из Дагестана в интервью «Чемпионату» поделился ожиданиями от дебютного боя в UFC.

Стригл в смешанных единоборствах побеждал 18 раз, дважды проигрывал и один его бой был признан несостоявшимся.