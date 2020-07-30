«Буду идти вперёд, пока я на ногах». Тимур Валиев – о первом бое в UFC

Предстоящий в воскресенье турнир UFC для российских поклонников ММА будет интересен дебютом российского бойца Тимура Валиева. Тимур – опытный боец, сейчас ему 30 лет, и он уже больше двух лет ждал приглашения в лучший промоушен мира. Но постоянно что-то не складывалось.

И вот долгожданное предложение последовало. И, как это обычно бывает, короткое уведомление. Да ещё и в весовой категории, которая не особенно комфортна для Счастливчика. Нет, опыт выступлений в весе до 66 килограммов у дагестанского бойца имеется, он отлично проявил себя в нём в PFL.



Мы поговорили с мастеровитым дебютантом с рекордом 16-2 о предстоящем долгожданном дебюте, подготовке к бою, ситуации в Дагестане и происхождении его никнейма.

Фото: instagram.com/timurvaliev_df

— Расскажите, как случилось долгожданное подписание с UFC, когда это произошло?

— Мой менеджер позвонил и рассказал, что у него есть бой для меня в весовой категории 66 кг. На что я без вопросов согласился.



— Но в UFC ведь понимают, какова ваша реальная весовая категория? Опирались на то, что у вас был такой опыт в PFL?

— Думаю, что это тоже сказалось. Но в профайле они указали легчайший, так что всё нормально. Я же писал в «Твиттере», что готов выйти на замену даже в весовой категории 155 фунтов. А за свои слова надо отвечать (улыбается).



— То есть в итоге, как вы и предполагали, дебютировать в лиге приходится на коротком уведомлении?

— Да, это получилась замена, мне сообщили об этом за две недели.

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— Вы не так давно в США, как обстоят дела с визой?

— Мне открыли туристическую визу в Казахстане, после чего, как только появилась возможность вылететь в Америку, я это сделал. И мои менеджеры сразу занялись работой над тем, чтобы переоформить её на рабочую. Надеюсь, что это случится сегодня. А то я как турист здесь. Если сегодня не ответят, будут проблемы.



— Сколько вы уже занимаетесь в своём зале в США?

— Я прилетел в конце июня и сразу приступил к тренировкам. До этого я тренировался в Дагестане, после чего неделю провёл в Центре прогресса бокса в Москве. Я всё время тренируюсь, у меня не бывает проблем с формой. Это мой образ жизни, я не могу не заниматься. Начинаю плохо себя чувствовать, у меня пропадает аппетит, начинаю худеть. Постоянно нужно тренироваться. Когда у меня нет боя, я тренирую ребят, с ними постоянно борюсь. Это уже как хобби моё – тренировать.



Единственное, я ожидал боя в категории 61 кг, старался держать вес около 68 килограмм, поэтому к этому бою мне вообще не приходится вес гонять. Я тут ребятам из Института UFC говорю, что мне не нужно вес гонять, а они приносят мне еду как на диету. Я думаю, что они мне приносят? Уберите это. Позвонил, заказал себе рис, курицу (смеётся).



— Насколько хорошо вы успели разобраться в способностях соперника?

— Парень габаритный, атлетичный. Выше меня, больше меня. Но в техническом плане я его превосхожу, а также в опыте. Я думаю, мы подошли правильно, рассмотрели все моменты: за счёт чего мы можем его выиграть, за счёт чего – проиграть. Мы много работали над этим, и я готов ко всему, что может предложить мне соперник.

— Френки Эдгар поздравил вас в публичном пространстве. Он принимал участие в подготовке к бою?

— Френки мало того что принимал участие в последнем этапе подготовки, он ещё принимал непосредственное участие в организации моего подписания в UFC. Он подписывал свой контракт на бой и попросил Дану Уайта подписать контракт и со мной. Сначала планировали поставить меня в Dana White's Contender Series (Претендентская серия Даны Уайта), мы согласились, я ждал бой в сентябре. Но тут появилось это предложение. Френки поднялся из-за стола и сказал: Let’s go!

— Но вас подписали не на один бой?

— Да, у меня стандартный контракт на 4 боя. И я вернусь в легчайшую весовую категорию. Я относительно небольшой боец, мне не составит труда гонять вес. Пара заходов в сауну – и я в весе. Хочу биться именно в 61 кг, поскольку чувствую себя сильным в этой категории.



— Вернёмся к Джамаллу Эммерсу. Этот парень действительно габаритный, превосходит вас в антропометрических данных. Вы будете делать упор на свои борцовские навыки?

— Размах рук на 20 сантиметров больше, рост – на 10 сантиметров (улыбается). Но я делаю ставку на всё, делаю ставку на свои навыки, на всё, что умею. Я долго шёл к этому. Я просто выйду и оставлю полностью себя там.



— Вопрос в том, готовы ли вы зарубиться, дать зрелище и показать, что можете не только бороться?

— Конечно, ради этого я здесь. Я очень хочу показать себя во всей красе. В этой весовой категории я могу показать всё, на что способен. Понимаете, когда я дерусь в 61 кг, могу где-то поработать вторым номером, где-то не полностью выложиться. А вот здесь я должен полностью выложиться, полностью себя показать. Я ожидаю, что будут и морально-волевые качества задействованы, и всё моё техническое оснащение. Я готов ко всему. Буду идти вперёд, пока на ногах, пока у меня есть силы.

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— Что должно произойти, чтобы вы попросили внеочередной бой, как это сделал Хамзат Чимаев?

— У меня есть такое намерение, но это будет зависеть от того, как пройдёт бой. Если он пройдёт как у Хамзата, без особого урона, почему нет? Но если ты пропустил удары или получил тяжёлый бой, то должен в первую очередь заботиться о своём организме. Если первый бой пройдёт как у Хамзата, я готов драться хоть каждую неделю.



— Вы интеллигентный и воспитанный человек, мы давно уже это знаем, а в UFC сейчас входит в моду треш-ток, причём в крайних своих проявлениях. Пётр Ян вот уверенно подхватил эстафету от Сехудо. Насколько далеко вы готовы заходить в таких перепалках?

— Если честно, мне не хотелось бы переходить на личности и оскорблять человека. Задавать интригу перед боем, говоря сопернику, что я его размажу, это нормально. Но мне не хотелось бы, чтобы меня оскорбляли или чтобы я кого-нибудь оскорблял. Я тебя сломаю, ушатаю – почему бы нет?

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— То есть вы не одобряете то, что делает Ян?

— Я не одобряю многое из того, что Пётр говорит и пишет сейчас. В частности то, что он делает в отношении Орловского, человек старше его на 15 лет. Тем не менее что произошло, то произошло, это их личное дело, сами разберутся.



— Вы весь карантин провели в Дагестане. Как вы всё это видели изнутри?

— Честно говоря, тяжёлый момент был для нашей республики. У меня мать – врач-реаниматолог, она почти месяц находилась в «красной зоне». Я очень переживал за неё, мы всё время созванивались, она делилась обстановкой, которая была в больнице. Она предостерегала меня от выхода на улицу и рассказывала о мерах предосторожности. Мы подошли внимательно ко всему. Но когда я сдал тест на антитела, он показал, что я переболел коронавирусом.

— Всё-таки зацепило вас?

— Зацепило, да. Было так: один день я температурил, а ещё 10 дней не чувствовал запахов и вкуса. Но ничего серьёзного не было там. По маминым указаниям супруга всё сделала, я 4 литра шиповника выпил и отпустило.

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— Не так просто найти в Сети ответ на вопрос откуда у вас появилось прозвище Счастливчик? Кто вас им наградил?

— В 2013 году я прилетел в Америку, мы с командой сидели и обсуждали никнеймы, сравнивали с остальными ребятами. У Рустама был Tiger, у Хабиба – Eagl. На тот момент Сэм Карден (в те времена менеджер Хабиба Нурмагомедова. – Прим. «Чемпионата») был рядом и спросил меня: «Что ты думаешь насчёт Счастливчика? Нравится тебе Lucky?» А ведь я и по национальности Лаки. Лаки раньше называлась страна, в которой проживали лакцы. Да и по жизни я считаю себя счастливым человеком, жизнерадостным. Поэтому мне по душе этот никнейм.

— В России в минувшие выходные состоялся уникальный по нынешним временам бой. Следили за противостоянием Магомеда Исмаилова и Александра Емельяненко?

— Мы все следили за боем Магомеда и Емельяненко. Ещё раз, пользуясь случаем, хочу поздравить Магу, он просто красава! Он просто как питбуль вышел и разорвал его, просто никаких шансов не дал ему. Просто уничтожил, это что-то из олд-скула было, такая большая разница. Я очень переживал за исход этого боя, думал, что габариты в итоге скажутся. Можно ли сказать, что он совершил чудо? Подвиг, не чудо!



В завершение мы всей редакцией «Чемпионата» хотим пожелать Тимуру удачи в бою и совершить свой маленький подвиг, который даст новый этап развития для его карьеры!