Кормье: Хабиб постоянно грузит меня темой с халяльным мясом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал, что россиянин Хабиб Нурмагомедов не только консультирует его по подготовке к бою со Стипе Миочичем, но и даёт ему советы относительно мяса, которое следует употреблять в пищу.
«Хабиб постоянно даёт мне советы по бою с Миочичем. Советует, что надо делать, а что нет. Мы с ним часто говорим о еде. Он постоянно грузит меня темой с халяльным мясом. Хабиб твердит, что халяльное мясо — лучшее. Я говорю, что не в теме, но он всё равно мне его предлагает. Хабиб вообще забавный парень, мы постоянно с ним шутим», — сказал Кормье в эфире передачи журналиста Ариэля Хельвани.
Напомним, Миочич и Кормье встречались дважды. В первом бою победу одержал Даниэль, отобрав у Миочича звание чемпиона. Во второй схватке, в августе 2019 года, американец хорватского происхождения взял убедительный реванш. С тех пор ни один из бойцов не появлялся в октагоне. Их следующий бой состоится 15 августа на турнире UFC 252 в Лас-Вегасе (США).
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