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Боец UFC, который сдался, невзирая на уговоры тренера продолжать, уволен из организации

Боец UFC, который сдался, невзирая на уговоры тренера продолжать, уволен из организации
Бокс/ММА / UFC 0

Боец Макс Роскопф был уволен из организации UFC, сообщает MMAFighting.

Напомним, турнир UFC Вегас 3, состоявшийся в ночь с 20 на 21 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США), открывало противостояние бойцов лёгкого веса Остина Хаббарда и Макса Рошкопфа. Последний дебютировал в промоушене, но поединок сложился для него неудачно. Уже после второго раунда он отказался от продолжения встречи, невзирая на эмоциональную накачку со стороны тренера и требования продолжать. На утверждения Дрисдейла, что «Макс — чемпион», боец отвечал, что «в нём этого нет и он не хочет продолжать».

После боя президент UFC Дана Уайт защитил Роскопфа от лишних нападок, однако намекнул, что зрители вряд ли когда-то увидят Роскопфа в лучшей лиге мира.

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