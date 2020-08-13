Йоэль Ромеро снялся с боя с Юрайей Холлом
Бывший претендент на титул UFC в среднем весе Йоэль Ромеро не сможет принять участия в поединке с Юрайей Холлом, который должен был пройти на турнире UFC on ESPN 15, сообщает MMAJunkie. О причинах отказа Ромеро от поединка не сообщается.
Йоэль Ромеро проиграл три последних поединка в UFC. Последний из боёв провёл в марте 2020 года, проиграв в титульном поединке Исраэлю Адесанье единогласным решением судей. На счету Ромеро 18 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед и пять раз потерпел поражение.
Юрайя Холл выиграл два последних боя. Провёл 24 поединка в ММА, одержав 15 побед. Холл должен был выступить на турнире UFC 249, однако тест на коронавирус его соперника, Жакаре Соузы, дал положительный результат.
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