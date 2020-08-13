Вайдман: не уверен, что в реванше с Рокхолдом есть смысл

Боец UFC Крис Вайдман поделился мнением относительно возможного реванша с Люком Рокхолдом, нацелившимся на возвращение в октагон.



«Я не уверен, что мне нужен этот бой. Это просто поединок, в котором я смогу закрыть своё поражение от Рокхолда. Он не особо многое сделал в последнее время. Он вернётся в UFC после долгой паузы. Победа над ним мне ничего не даст, а я хочу поучаствовать в титульной гонке. Я хотел бы встретиться с тем, кто выше меня в рейтинге. Не знаю. Не сказал бы, что против этой идеи, но не уверен, что в реванше с Рокхолдом есть смысл. Ему нужно поработать для боя со мной», — приводит слова Вайдмана BJPenn.



Рокхолд стал чемпионом UFC в среднем весе после того, как победил Криса Вайдмана. Этот поединок состоялся на турнире UFC 194. Но уже на турнире UFC 199 калифорниец лишился чемпионского титула. Он потерпел поражение от Майкла Биспинга, проиграв нокаутом.



В общей сложности в ММА Рокхолд провёл 21 бой, одержав 16 побед при пяти поражениях. Во всех пяти случаях Рокхолд проигрывал нокаутом.