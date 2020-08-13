Александр Волков: скоро объявлю соперника и дату следующего боя

Боец UFC в тяжёлом весе Александр Волков рассказал, что начал подготовку к следующему поединку, отметив, что совсем скоро назовёт имя соперника.

«На фокусе! Развиваться можно бесконечно. Главное — не терять мотивацию и видеть цель. Уже начал подготовку к следующему бою. Совсем скоро объявлю соперника и дату», — написал спортсмен.

Соответствующий пост доступен на странице бойца в социальной сети «Инстаграм».

В СМИ появлялась информация, что следующим соперником Александра Волкова станет Уолт Харрис. Россиянин провёл предыдущий поединок в июне и решением судей уступил Кёртису Блэйдсу. После того поражения он опустился на восьмое место в рейтинге организации в тяжёлом весе.