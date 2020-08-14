Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Пресс-конференция с Хабибом Нурмагомедовым
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Хабиб Нурмагомедов — о потере отца: будет ложью, если скажу, что мне это не мешает

Хабиб Нурмагомедов — о потере отца: будет ложью, если скажу, что мне это не мешает
Бокс/ММА / UFC 0

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как справляется после смерти отца. 57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Отец Хабиба воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

«У кого-то кто-то всегда умирал. Я отношусь с пониманием. Это тяжёлая утрата. У меня были с ним очень близкие отношения: друг, отец, тренер. Конечно, переживаю. Будет ложью, если я скажу, что мне это не мешает. Возможно, эти чувства выведут меня на новый уровень, и я стану сильнее.

Любые испытания могут либо сломать, либо сделать сильнее. Посмотрим, как получится у меня», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве.

Хабиб — о завершении карьеры: мысли были разные. Можно сказать, я ветеран ММА
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020