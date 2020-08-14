Хабиб Нурмагомедов — о потере отца: будет ложью, если скажу, что мне это не мешает

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как справляется после смерти отца. 57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Отец Хабиба воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

«У кого-то кто-то всегда умирал. Я отношусь с пониманием. Это тяжёлая утрата. У меня были с ним очень близкие отношения: друг, отец, тренер. Конечно, переживаю. Будет ложью, если я скажу, что мне это не мешает. Возможно, эти чувства выведут меня на новый уровень, и я стану сильнее.



Любые испытания могут либо сломать, либо сделать сильнее. Посмотрим, как получится у меня», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве.