Хабиб Нурмагомедов — о потере отца: будет ложью, если скажу, что мне это не мешает
Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как справляется после смерти отца. 57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Отец Хабиба воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо и попал в Книгу рекордов Гиннесса.
«У кого-то кто-то всегда умирал. Я отношусь с пониманием. Это тяжёлая утрата. У меня были с ним очень близкие отношения: друг, отец, тренер. Конечно, переживаю. Будет ложью, если я скажу, что мне это не мешает. Возможно, эти чувства выведут меня на новый уровень, и я стану сильнее.
Любые испытания могут либо сломать, либо сделать сильнее. Посмотрим, как получится у меня», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве.
Хабиб — о завершении карьеры: мысли были разные. Можно сказать, я ветеран ММА
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