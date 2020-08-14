Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве: у меня к Гэтжи нет неприязни, он мне помогал

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве рассказал о конфликтах с соперниками.



«Я не хотел с соперниками устраивать конфликты. Это мне не нужно. Но были соперники, с которыми приходилось конфликтовать, отвечать. Но это не было моей инициативой. С Гэтжи я знаком давно. Он мне помогал, когда я тяжело сгонял вес.

У меня к Гэтжи нет неприязни. Уважаю за его труд. Он очень многое прошёл в этом виде спорта. Вы сами видели, что он делал в бою с Фергюсоном. Мы сделаем своё дело и уйдём», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



В следующем поединке Нурмагомедов должен встретиться с временным чемпионом организации Джастином Гэтжи. Место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт в Абу-Даби. Это будет первый поединок для Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.