Хабиб Нурмагомедов — об Александре Поветкине: форма у него не та, что раньше

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов оценил шансы Александра Поветкина в предстоящем бою с Диллианом Уайтом.

«Я был на его бое, попал на последние пять раундов. Форма, конечно, у него не та, что была раньше. Конечно, желаю только побед и удачи, чтобы обошлось без травм. Пусть Поветкин выиграет», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве.

Бой Поветкин — Уайт состоится 22 августа в «Бойцовском саду», который расположен на территории особняка британского промоутера Эдди Хирна.

Последний бой 40-летний Поветкин провёл в декабре 2019 года. Его бой с Майклом Хантером завершился вничью. На счету российского боксёра 38 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 35 побед (24 — нокаутом) и потерпел два поражения, один бой завершился вничью. У 32-летнего Уайта 27 побед (18 — нокаутом) и одно поражение.