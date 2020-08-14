Хабиб Нурмагомедов — об Александре Поветкине: форма у него не та, что раньше

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов оценил шансы Александра Поветкина в предстоящем бою с Диллианом Уайтом.
«Я был на его бое, попал на последние пять раундов. Форма, конечно, у него не та, что была раньше. Конечно, желаю только побед и удачи, чтобы обошлось без травм. Пусть Поветкин выиграет», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве.
Бой Поветкин — Уайт состоится 22 августа в «Бойцовском саду», который расположен на территории особняка британского промоутера Эдди Хирна.
Последний бой 40-летний Поветкин провёл в декабре 2019 года. Его бой с Майклом Хантером завершился вничью. На счету российского боксёра 38 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 35 побед (24 — нокаутом) и потерпел два поражения, один бой завершился вничью. У 32-летнего Уайта 27 побед (18 — нокаутом) и одно поражение.
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