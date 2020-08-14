Нурмагомедов: я не зрелищный боец? Не согласен абсолютно

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве отреагировал на высказывание, что его не считают зрелищным бойцом.



«Я не зрелищный боец? Конечно, тоже человек, у меня тоже есть минусы. Нет такого, что человек 12 лет выносит всех без минусов, нужно к нему какой-то минус приклеить. Вот взяли незрелищность. Только мои бои набирают множество просмотров, все ими интересуются. Возьмите мой бой с Барбозой, Порье – разве они незрелищные? Я не согласен абсолютно, что я незрелищный боец», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



В следующем поединке Нурмагомедов должен встретиться с временным чемпионом организации Джастином Гэтжи. Место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт в Абу-Даби. Это будет первый поединок для Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.