Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Хабиб рассказал, почему он против рэп-концертов в Дагестане

Хабиб рассказал, почему он против рэп-концертов в Дагестане
Бокс/ММА / UFC 0

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве рассказал, почему выступал против проведения рэп-концертов в Дагестане.

«Чем плохи рэп-концерты? Мы смотрим по-разному на вещи. Если мне что-то не нравится, я говорю, но не навязываю своего мнения. Кто-то хочет слушать, кто-то нет. Я не сижу в кабинете и не могу принять решения об отмене концерта. Я имею свои принципы и высказал своё мнение. Кто хочет его слушать — слушайте, не интересно моё мнение — не слушайте. У нас демократия, все могут высказывать мнение. Я не любитель музыки», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

В следующем поединке Нурмагомедов должен встретиться с временным чемпионом организации Джастином Гэтжи. Место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт в Абу-Даби. Это будет первый поединок для Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020