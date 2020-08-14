Хабиб рассказал, почему он против рэп-концертов в Дагестане

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве рассказал, почему выступал против проведения рэп-концертов в Дагестане.



«Чем плохи рэп-концерты? Мы смотрим по-разному на вещи. Если мне что-то не нравится, я говорю, но не навязываю своего мнения. Кто-то хочет слушать, кто-то нет. Я не сижу в кабинете и не могу принять решения об отмене концерта. Я имею свои принципы и высказал своё мнение. Кто хочет его слушать — слушайте, не интересно моё мнение — не слушайте. У нас демократия, все могут высказывать мнение. Я не любитель музыки», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



В следующем поединке Нурмагомедов должен встретиться с временным чемпионом организации Джастином Гэтжи. Место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт в Абу-Даби. Это будет первый поединок для Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.