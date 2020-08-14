Дана Уайт подтвердил, что следующим претендентом на титул в тяжёлом весе будет Нганну

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что следующим претендентом на титул чемпиона лиги в тяжёлом весе будет Фрэнсис Нганну. При этом функционер отметил, что если Стипе Миочич проиграет схватку Даниэлю Кормье, то он, вероятнее всего, всё равно подерётся за титул с камерунцем.
«Нганну — следующий претендент на титульный бой. Но давайте сначала посмотрим, как завершится предстоящий поединок. Если даже Миочич проиграет, а Кормье уйдёт и оставит пояс вакантным, сложно будет отказать Стипе в ещё одной схватке за пояс.
Послушайте, на UFC 252 определится величайший тяжеловес в мире. Так что говорить, что Миочич не будет заслуживать ещё одного титульного боя, было бы настоящим сумасшествием", — приводит слова Уайта MMA Fighting.
Напомним, в ночь с 15 на 16 августа по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC 252. В его главном поединке подерутся чемпион лиги в тяжёлом весе Стипе Миочич и экс-чемпион в двух весовых категориях Даниэль Кормье.
- 14 августа 2020
-
17:12
-
15:18
-
14:07
-
14:01
-
13:24
-
13:19
-
13:08
-
13:08
-
12:55
-
12:50
-
12:46
-
12:41
-
12:37
-
12:33
-
12:25
-
12:18
-
12:18
-
12:10
-
12:05
-
12:00
-
11:58
-
11:53
-
11:53
-
11:47
-
11:39
-
11:39
-
11:37
-
11:34
-
11:29
-
11:28
-
11:24
-
11:22
-
11:22
-
11:18
-
11:12