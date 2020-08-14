Дана Уайт подтвердил, что следующим претендентом на титул в тяжёлом весе будет Нганну

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что следующим претендентом на титул чемпиона лиги в тяжёлом весе будет Фрэнсис Нганну. При этом функционер отметил, что если Стипе Миочич проиграет схватку Даниэлю Кормье, то он, вероятнее всего, всё равно подерётся за титул с камерунцем.

«Нганну — следующий претендент на титульный бой. Но давайте сначала посмотрим, как завершится предстоящий поединок. Если даже Миочич проиграет, а Кормье уйдёт и оставит пояс вакантным, сложно будет отказать Стипе в ещё одной схватке за пояс.

Послушайте, на UFC 252 определится величайший тяжеловес в мире. Так что говорить, что Миочич не будет заслуживать ещё одного титульного боя, было бы настоящим сумасшествием", — приводит слова Уайта MMA Fighting.

Напомним, в ночь с 15 на 16 августа по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC 252. В его главном поединке подерутся чемпион лиги в тяжёлом весе Стипе Миочич и экс-чемпион в двух весовых категориях Даниэль Кормье.