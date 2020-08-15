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Бенавидес потерял титул WBC без боя

Бенавидес потерял титул WBC без боя
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версии WBC в суперсреднем весе Дэвид Бенавидес потерял титул. Накануне прошла церемония взвешивания боксёрского шоу в Анкасвилле (Коннектикут, США), в главном поединке которого должны встретиться Давид Бенавидес и Алексис Ангуло.

По итогам церемонии Бенавидес не смог уложиться в лимит суперсреднего веса, который составляет 76,2 кг. По итогам взвешивания Бенавидес показал результат 77,47 кг, в то время как Ангуло легко уложился в лимит весовой категории.

По правилам WBC, теперь, в случае победы Бенавидеса, титул будет объявлен вакантным. В случае же победы Ангуло чемпионский пояс достанется ему.

Бенавидес завоевал титул в сентябре 2019 года в поединке с Энтони Дирреллом.

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