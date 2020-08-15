Жан Паскаль стал обязательным претендентом на бой с Артуром Бетербиевым
Временный чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Жан Паскаль назначен обязательным претендентом на пояс по версии WBC, сообщает Boxingnews24. Таким образом, канадец гаитянского происхождения может встретиться с обладателем поясов WBC и IBF Артуром Бетербиевым.
Россиянину сначала предстоит провести защиту титулов от посягательств Мэня Фаньлуня. Если он проиграет спортсмену из Китая, то с Паскалем должен будет встретиться Фаньлунь.
Напомним, Паскаль боксировал с известными российскими боксёрами. В статусе чемпиона мира он проиграл Сергею Ковалёву, а затем не смог взять у него реванш и снова проиграл досрочно. Потом Жан бился за пояс по версии WBA с Дмитрием Биволом и уступил ему решением судей.
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