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Жан Паскаль стал обязательным претендентом на бой с Артуром Бетербиевым

Жан Паскаль стал обязательным претендентом на бой с Артуром Бетербиевым
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Временный чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Жан Паскаль назначен обязательным претендентом на пояс по версии WBC, сообщает Boxingnews24. Таким образом, канадец гаитянского происхождения может встретиться с обладателем поясов WBC и IBF Артуром Бетербиевым.

Россиянину сначала предстоит провести защиту титулов от посягательств Мэня Фаньлуня. Если он проиграет спортсмену из Китая, то с Паскалем должен будет встретиться Фаньлунь.

Напомним, Паскаль боксировал с известными российскими боксёрами. В статусе чемпиона мира он проиграл Сергею Ковалёву, а затем не смог взять у него реванш и снова проиграл досрочно. Потом Жан бился за пояс по версии WBA с Дмитрием Биволом и уступил ему решением судей.

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