Черчесов подарил Хабибу мяч сборной России с автографом

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вместе с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым понаблюдал за матчем Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Краснодар».

После завершения встречи Черчесов подарил знаменитому бойцу футбольный мяч сборной России с автографом.

«Матч «Локомотив» — «Краснодар» посмотрел вместе с Хабибом Нурмагомедовым. Приятно удивлён тем, как профессионально он разбирается в футболе. Планировал подарить ему мяч сборной России с автографом гораздо раньше, сегодня подарок нашёл адресата», — написал Черчесов.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Станислава Черчесова в социальной сети «Инстаграм». Хабиб отметился лайком под постом тренера сборной России.