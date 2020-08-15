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Черчесов подарил Хабибу мяч сборной России с автографом

Черчесов подарил Хабибу мяч сборной России с автографом
Бокс/ММА / UFC 0

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вместе с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым понаблюдал за матчем Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Краснодар».

После завершения встречи Черчесов подарил знаменитому бойцу футбольный мяч сборной России с автографом.

«Матч «Локомотив» — «Краснодар» посмотрел вместе с Хабибом Нурмагомедовым. Приятно удивлён тем, как профессионально он разбирается в футболе. Планировал подарить ему мяч сборной России с автографом гораздо раньше, сегодня подарок нашёл адресата», — написал Черчесов.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Станислава Черчесова в социальной сети «Инстаграм». Хабиб отметился лайком под постом тренера сборной России.

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