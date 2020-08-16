Стипе Миочич — Даниэль Кормье 3: прямая трансляция боя UFC 252

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) на стадионе APEX проходит один из самых интересных турниров лета — UFC 252. Главным событием станет третий бой за титул чемпиона в тяжёлом весе между Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье.



Ориентировочное начало боя — в 7:30 мск. «Чемпионат» ведёт прямую трансляцию всего турнира и боя Миочича и Кормье в частности.

Промо-видео боя Стипе Миочича — Даниэль Кормье доступно на «Чемпионате».

Напомним, это будет уже третий поединок Кормье и Миочича. В 2018 году Даниэль одержал досрочную победу и отвоевал у Миочича звание чемпиона Ultimate Fighting Championship. В августе 2019 года американец хорватского происхождения взял реванш и вернул чемпионский пояс. Уже известно, что бой с Миочичем, скорее всего, станет последним в карьере Кормье.