Кормье получил разрыв роговицы в поединке с Миочичем

Боец UFC Даниэль Кормье получил разрыв роговицы глаза в поединке со Стипе Миочичем.



«Даниэль Кормье получил разрыв роговицы. Сроки восстановления пока неизвестны. Врачи сказали, что ему не потребуется операция, но они должны следить за процессом заживления, прежде чем скажут наверняка. Поздно вечером в субботу он был выписан из больницы», — написал Ариэль Хельвани в своём «твиттере».



Поединок продлился все отведённые регламентом пять раундов и прошёл в напряжённой борьбе. Победу решением судей завоевал американец хорватского происхождения.



Напомним, это третья схватка Миочича с Кормье, до этого бойцы обменялись победами. После завершения турнира UFC 252 Кормье подтвердил намерение завершить карьеру. Что касается Миочича, то, по словам президента UFC Даны Уайта, его следующим соперником станет Фрэнсис Нганну.