Миочич: мог финишировать Кормье, если бы второй раунд не закончился

Чемпион UFC Стипе Миочич прокомментировал победу над Даниэлем Кормье на турнире UFC 252.
«Если бы второй раунд не закончился, то я почти наверняка финишировал бы Кормье. Я видел, что он был потрясён. Даниэль упал почти так же, как и в четвёртом раунде в предыдущем бою, практически один в один. Я просто немного поторопился. Думаю, если бы я взял небольшую паузу, то добил бы его.
В начале третьего раунда он был потрясён. Я видел, поэтому начал агрессивно давить. Но он тоже поймал меня в первом раунде. Я пробовал уклониться. Кормье пробил по моему затылку, не специально. Он попал, и я был удивлён. Но я смог прийти в себя, увидел, что он по-прежнему передо мной, так что мне повезло», — приводит слова Миочича BJPenn.
Поединок продлился все отведённые регламентом пять раундов и прошёл в напряжённой борьбе. Победу решением судей завоевал американец хорватского происхождения.
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