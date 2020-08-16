Миочич: мог финишировать Кормье, если бы второй раунд не закончился

Чемпион UFC Стипе Миочич прокомментировал победу над Даниэлем Кормье на турнире UFC 252.



«Если бы второй раунд не закончился, то я почти наверняка финишировал бы Кормье. Я видел, что он был потрясён. Даниэль упал почти так же, как и в четвёртом раунде в предыдущем бою, практически один в один. Я просто немного поторопился. Думаю, если бы я взял небольшую паузу, то добил бы его.



В начале третьего раунда он был потрясён. Я видел, поэтому начал агрессивно давить. Но он тоже поймал меня в первом раунде. Я пробовал уклониться. Кормье пробил по моему затылку, не специально. Он попал, и я был удивлён. Но я смог прийти в себя, увидел, что он по-прежнему передо мной, так что мне повезло», — приводит слова Миочича BJPenn.



Поединок продлился все отведённые регламентом пять раундов и прошёл в напряжённой борьбе. Победу решением судей завоевал американец хорватского происхождения.