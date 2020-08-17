Оверим остался впечатлён боем Кормье и Миочича
Боец UFC Алистар Оверим остался впечатлён боем Даниэля Кормье и Стипе Миочича.
«Какой невероятный бой! Поздравляю чемпиона Стипе Миочича и выражаю уважение Даниэлю Кормье. Фантастическое выступление. Как я уже говорил, я иду за поясом. Мне остался последний рывок», — написал Алистар Оверим в своём «инстаграме».
Поединок продлился все отведённые регламентом пять раундов и прошёл в напряжённой борьбе. Победу решением судей завоевал американец хорватского происхождения.
Напомним, это третья схватка Миочича с Кормье, до этого бойцы обменялись победами. После завершения турнира UFC 252 Кормье подтвердил намерение завершить карьеру. Что касается Миочича, то, по словам президента UFC Даны Уайта, его следующим соперником станет Фрэнсис Нганну.
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