Завершивший карьеру Кормье опубликовал первое послание к UFC, фанатам и Дане Уайту

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье опубликовал первое сообщение после поражения от Стипе Миочича и заявления о завершении карьеры.



«Спасибо вам всем за любовь и поддержку. Не то, что я хотел или ожидал. Но, что есть, то есть. Поздравляю Стипе Миочича с фантастическим боем, для меня большая честь и удовольствие — разделить с тобой октагон на эти 50 минут. Боже, мы каждый раз устраивали шоу болельщикам.



Моей команде: Я до смерти люблю вас всех, вы принесли так много жертв. Надеюсь, вы мной гордитесь.

Салина и дети: Спасибо, что стали моей мотивацией.

Всем болельщикам: Я вас очень люблю. Вы, ребята, подталкиваете меня к тому, чтобы я старался быть великим.

Дане Уайту и UFC: Я наслаждался каждой минутой. Спасибо, что дали мне такую возможность. Это было адское путешествие, да?» — написал Кормье на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, на турнире UFC 252 Даниэль Кормье проиграл решением судей Стипе Миочичу. Ещё до поединка он говорил, что завершит карьеру вне зависимости от исхода встречи.