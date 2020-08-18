Назван возможный противник Умара Нурмагомедова на UFC 254

Двоюродный брат российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова — Умар Нурмагомедов может провести дебютный бой в промоушене против казахстанца Сергея Морозова.



«Соперником может стать Морозов», — цитирует слова представителя команды Нурмагомедова ТАСС.



Напомним, недавно стало известно, что Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Абубакар Нурмагомедов и Умар Нурмагомедов выступят на одном турнире. 24 октября бойцы станут участниками шоу UFC 254. Хабиб встретится с Джастином Гэтжи. Соперник Абубакара Нурмагомедова пока неизвестен.



24-летний Умар Нурмагомедов подписал контракт с UFC ещё в январе 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса пока не провёл ни одного боя в промоушене. На его счету 12 побед в 12 поединках в смешанных единоборствах. В прошлом он выступал в лигах Fight Nights Global, PFL и Gorilla FC.