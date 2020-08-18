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Назван возможный противник Умара Нурмагомедова на UFC 254

Назван возможный противник Умара Нурмагомедова на UFC 254
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Двоюродный брат российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова — Умар Нурмагомедов может провести дебютный бой в промоушене против казахстанца Сергея Морозова.

«Соперником может стать Морозов», — цитирует слова представителя команды Нурмагомедова ТАСС.

Напомним, недавно стало известно, что Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Абубакар Нурмагомедов и Умар Нурмагомедов выступят на одном турнире. 24 октября бойцы станут участниками шоу UFC 254. Хабиб встретится с Джастином Гэтжи. Соперник Абубакара Нурмагомедова пока неизвестен.

24-летний Умар Нурмагомедов подписал контракт с UFC ещё в январе 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса пока не провёл ни одного боя в промоушене. На его счету 12 побед в 12 поединках в смешанных единоборствах. В прошлом он выступал в лигах Fight Nights Global, PFL и Gorilla FC.

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Новости. Бокс/ММА
  • 3 ноября 2026
  • 04:56