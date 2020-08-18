Чемпион PFL из России: сплю и вижу, как перевожу Миочича в партер

Чемпион лиги PFL Али Исаев поделился впечатлениями от титульного поединка UFC в тяжёлом весе, в котором Стипе Миочич решением судей победил Даниэля Кормье. Россиянин убеждён, что ему по силам навязать конкуренцию чемпиону UFC Миочичу.

«Кормье как будто не очень хорошо настроился на бой, не было огня. Может, возраст сказался, может, травма, мы же всего не знаем. А Миочич вышел сухой, заряженный, хорошо готовый и показал результат.

Представляю ли, как перевожу Миочича в партер? Сплю и вижу этот момент. Конечно, было бы очень интересно попробовать выйти против него. Или против любого топа из UFC. Узнал, что в этом году PFL не будет проводить турниры, а если так, получается, я весь год не буду драться. Не хочу столько времени без боёв сидеть. Хотел бы с кем-то подписать контракт и выйти на поединок", — приводит слова Исаева «Матч ТВ».

Отметим, лига PFL считается одной из лучших в мире.