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Кормье потерял две позиции в рейтинге тяжёлого веса UFC, Розенстрайк стал четвёртым

Кормье потерял две позиции в рейтинге тяжёлого веса UFC, Розенстрайк стал четвёртым
Бокс/ММА / UFC 0

Ранним утром 16 августа по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 252. В его ходе состоялись два больших поединка в тяжёлом весе. Даниэль Кормье в титульной схватке проиграл Стипе Миочичу, а Жаирзиньо Розенстрайк нокаутировал экс-чемпиона лиги Джуниора дос Сантоса.

Вслед за этими результатами произошли значительные изменения в рейтинге тяжёлого веса, представленного на официальном сайте лиги.

Так, Кормье потерял первую позицию и стал третьим. Возглавляет рейтинг теперь Фрэнсис Нганну, а второе место у Кёртиса Блэйдса. Розенстрайк поднялся на четвёртое место, а дос Сантос откатился на седьмую позицию.

В рейтинге тяжёлого веса по-прежнему находятся четыре россиянина. Александр Волков — восьмой, Шамиль Абдурахимов — 11-й, Алексей Олейник — 12-й, а Сергей Павлович — 14-й.

В других весовых категориях отметим вылет из топ-15 легчайшего веса Шона О'Мэлли, который на турнире досрочно проиграл Марлону Вере.

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