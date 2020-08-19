Кёртис Блэйдс и Деррик Льюис подерутся на турнире UFC 28 ноября
Второй и четвёртый номера рейтинга UFC в тяжёлой весовой категории Кёртис Блэйдс и Деррик Льюис проведут бой на турнире UFC Fight Night, который состоится 28 ноября. Место проведения события пока не определено.
«Они оба хотели этого, и теперь их желание исполнилось», — гласит подпись к афише.
Фото доступно на странице ESPN MMA в «Инстаграме».
Блэйдс (14-2, 1 NC) выиграл четыре боя подряд, побив по очкам Джастина Уиллиса, отправив в нокауты Шамиля Абдурахимова и Джуниора дос Сантоса. В последнем поединке он решением судей был сильнее россиянина Александра Волкова.
Льюис (24-7, 1 NC) выиграл три матча кряду: победил Благоя Иванова, единогласным решением судей – Илира Латифи и техническим нокаутом – Алексея Олейника.
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