Хамзат Чимаев потерял одну позицию в обновлённом рейтинге UFC

Промоушен UFC опубликовал обновлённый рейтинг бойцов, выступающих под его эгидой.

Наиболее заметные изменения произошли в наилегчайшем дивизионе. Так, Тацуро Таира поднялся на восемь строчек и ворвался в топ-5 дивизиона. Тагир Уланбеков опустился на одну позицию в наилегчайшем весе, теперь он 13-й.

Непобеждённый чеченский боец Хамзат Чимаев потерял одну позицию в рейтинге среднего веса: он опустился с 10-й строчки на 11-ю.

Напомним, выступающий в средней весовой категории UFC Хамзат Чимаев был вынужден из-за проблем со здоровьем сняться с поединка с представителем Австралии Робертом Уиттакером. Бойцы должны были подраться 22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Вместо Чимаева с Уиттакером сразится россиянин Икрам Алискеров.