Дрозд: Поветкин уже нокаутировал соперников с манерой, схожей с действиями Уайта

Бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд прокомментировал предстоящий бой Александра Поветкина с Диллианом Уайтом.



«Шансы соперников я оцениваю как достаточно равные. Почему-то многие считают Александра явным аутсайдером. Мне же всё-таки видится, что шансы примерно равны — с учётом опыта Саши и его умения боксировать с сильными соперниками. И принимая во внимание более молодой возраст и арсенал Уайта, при прочих условиях вероятность успеха соперников примерно одинаковая.



Британец боксирует на своей территории, и это даёт ему определённое преимущество. Я верю в Сашу, в то, что он может составить хорошую конкуренцию. Но 40 лет — это достаточно серьёзный возраст. Поэтому сложно сказать, как он поведёт себя при высоком темпе и под большой нагрузкой. Уверен, что в первой половине боя Александр будет конкурентен и очень опасен. А как сложится вторая — зависит от функциональной готовности. Потому что в таком возрасте усталость может наступить прямо во время поединка — из-за огромных нагрузок. Надеюсь, что Александр хорошо готов к матчу. И что у него есть источники энергии и ресурсы, которые позволят конкурировать с Уайтом.



Британец хорошо обучен и здорово контратакует. Шансы Александра на победу, наверное, как всегда, связаны прежде всего с ближним боем. На резкие входы, на левый боковой на „скачке“. Думаю, что его классические удары должны принести пользу. Саша уже боксировал с соперниками с манерой, схожей с действиями Уайта, и нокаутировал их. Если отмотать на семь-восемь лет назад, то ни у кого вообще бы не возникло вопросов по поводу победы Саши. Но сегодня из-за возраста всё не так однозначно», — приводит слова Дрозда «Р-Спорт».

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