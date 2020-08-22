Джошуа дал прогноз на бой Поветкин — Уайт

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа поделился мыслями о предстоящем поединке Александра Поветкина с Диллианом Уайтом. Британец убеждён, что Поветкин всё ещё голоден до побед и опасен для Уайта.

«Вопрос в том, как тренировался Уайт. Если всё шло без проблем, он справится с Поветкиным. Он настоящий боец. Но Поветкин — хорошо обученный боксёр. Олимпийский чемпион, и он проигрывал только мне и Владимиру Кличко. Он по-прежнему чувствует голод до побед и выйдет на бой с мыслями о победе. Бой закончится решением судей», — приводит слова Джошуа Sky Sports.

Напомним, Джошуа на профессиональном уровне бился и с Поветкиным, и с Уайтом. И в обоих случаях победил досрочно.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Поветкин — Уайт.