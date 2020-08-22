Джошуа дал прогноз на бой Поветкин — Уайт

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа поделился мыслями о предстоящем поединке Александра Поветкина с Диллианом Уайтом. Британец убеждён, что Поветкин всё ещё голоден до побед и опасен для Уайта.
«Вопрос в том, как тренировался Уайт. Если всё шло без проблем, он справится с Поветкиным. Он настоящий боец. Но Поветкин — хорошо обученный боксёр. Олимпийский чемпион, и он проигрывал только мне и Владимиру Кличко. Он по-прежнему чувствует голод до побед и выйдет на бой с мыслями о победе. Бой закончится решением судей», — приводит слова Джошуа Sky Sports.
Напомним, Джошуа на профессиональном уровне бился и с Поветкиным, и с Уайтом. И в обоих случаях победил досрочно.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Поветкин — Уайт.
- 22 августа 2020
-
17:18
-
16:51
-
14:45
-
13:45
-
12:34
-
11:01
-
10:59
-
10:46
-
10:38
-
09:51
-
09:48
-
09:20
-
09:17
-
08:53
-
07:38
-
07:09
-
06:17
-
05:26
-
03:52
-
01:25
-
00:32
- 21 августа 2020
-
23:56
-
23:21
-
22:08
-
21:20
-
20:17
-
19:22
-
18:10
-
17:24
-
16:16
-
14:59
-
14:07
-
13:00
-
12:47
-
12:26