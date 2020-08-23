Александр Поветкин стал претендентом на бой с Тайсоном Фьюри

Российский боксёр Александр Поветкин стал претендентом на бой чемпионом организации Тайсоном Фьюри. На прошедшем турнире в Великобритании Поветкин нокаутировал Диллиан Уайта и стал обладателем титула временного чемпиона мира по версии WBC и пояса WBC Diamond.

На счету 31-летнего Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе.

Александр Поветкин провёл первый поединок в 2020 году. Предыдущий раз он появлялся на ринге в декабре 2019 года. На вечере бокса в Саудовской Аравии он свёл к ничьей бой с Майклом Хантером. На счету российского боксёра 39 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 35 побед (24 — нокаутом) и потерпел два поражения, один бой завершился вничью.