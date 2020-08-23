«Кокаин стоит дорого». Дана Уайт прокомментировал желание де ла Хойи возобновить карьеру
Президент UFC Дана Уайт скептически относится к желанию экс-чемпиона мира по боксу в шести весовых категориях Оскара де ла Хойи возобновить карьеру. Уайт намекнул, что инициатива главы промоутерской компании Golden Boy объясняется лишь желанием побольше заработать.
«Что думаю о желании де ла Хойи вернуться в бокс? Ну, кокаин стоит дорого. Приходится зарабатывать», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 15.
47-летний де ла Хойя последний раз появлялся на ринге в 2008 году и досрочно проиграл Мэнни Пакьяо. Покинул спорт, и впоследствии выяснилось, что у де ла Хойи были проблемы с зависимостью от вредных привычек. После того как Оскар объявил о желании вернуться в бои, ему бросил вызов Амиир Хан.
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