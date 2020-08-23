Джошуа: Поветкин — молодец

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа отреагировал на победу Александра Поветкина над Диллианом Уайтом.



«У Диллиана Уайта впереди ещё много лет карьеры. Это поражение лишь маленькое пятно на его статистике. Люди сейчас будут говорить очень много всяких вещей об Уайте. Но он боец. Я могу лишь посоветовать ему встряхнуться и возвращаться в ринг. Это опасный вид спорта, но нужно продолжать двигаться вперёд. Поветкин — молодец. Диллиан, не обращай внимания на слова других», — приводит слова Энтони Джошуа TalkSport.



Напомним, 22 августа Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде. При этом в четвёртом раунде россиянин дважды оказался в нокдауне. Благодаря победе над Уайтом Поветкин завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC, пояс WBC Diamond и статус официального претендента на полноценный пояс чемпиона мира по версии WBC, которым владеет Тайсон Фьюри.