Магомедшарипов отреагировал на поражение дебютанта UFC Валиева

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступающий в UFC в полулёгкой весовой категории, отреагировал на поражение Тимура Валиева на турнире, состоявшемся в минувшие выходные.

Напомним, Валиев, дебютировавший в UFC, встретился с Тревином Джонсом. Бой продлился два раунда и завершился победой Джонса техническим нокаутом во втором раунде.

«Пусть дебют в UFC после стольких лет пахоты на тренировках и ожидания контракта завершился не так, как мы все хотели, но твоё от тебя не уйдёт, брат. Самые главные и нужные победы ещё впереди», — написал Магомедшарипов в своём «инстаграме», прикрепив текст к фото с Валиевым.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Забита Магомедшарипова.

На счету Валиева 19 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел 3 поражения.