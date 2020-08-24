Магомедшарипов отреагировал на поражение дебютанта UFC Валиева

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступающий в UFC в полулёгкой весовой категории, отреагировал на поражение Тимура Валиева на турнире, состоявшемся в минувшие выходные.
Напомним, Валиев, дебютировавший в UFC, встретился с Тревином Джонсом. Бой продлился два раунда и завершился победой Джонса техническим нокаутом во втором раунде.
«Пусть дебют в UFC после стольких лет пахоты на тренировках и ожидания контракта завершился не так, как мы все хотели, но твоё от тебя не уйдёт, брат. Самые главные и нужные победы ещё впереди», — написал Магомедшарипов в своём «инстаграме», прикрепив текст к фото с Валиевым.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Забита Магомедшарипова.
На счету Валиева 19 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел 3 поражения.
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