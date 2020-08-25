Алоян: Поветкин боксирует лучше Фьюри

Российский боксёр Миша Алоян поделился впечатлениями от победы Александра Поветкина над Диллианом Уайтом, а также выразил мнение, что россиянин более обученный боксёр, чем Тайсон Фьюри.
«Это был драматичный бой, который лишний раз подтвердил силу Александра Поветкина. Он настоящий пример того, каким должен быть боксёр: дисциплинированный, техничный и работоспособный. Без преувеличения, он гордость России. Спортсмен всегда стойко преодолевает неприятности, за него не бывает стыдно, он не боится принимать самые тяжёлые вызовы. Благодаря таким людям на Западе формируется правильное представление о нашей стране.
Конечно, у Поветкина могут быть шансы на победу над Фьюри. Он предельно мотивирован взять титул, хотя ему и 40 лет. Плюс у Поветкина сильный характер. Поверьте, он точно не испугается Фьюри. Плюс не надо забывать, что Поветкин — олимпийский чемпион. На мой взгляд, он боксирует лучше Фьюри и более обучен. Перед боем с Уайтом тоже все говорили, что у Саши нет шансов, но посмотрите, чем всё в итоге закончилось", — приводит слова Алояна издание «Известия».
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