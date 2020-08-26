Лебедев не хочет, чтобы Поветкин дрался с Усиком

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Денис Лебедев прокомментировал слухи о возможном поединке временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Александра Поветкина с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком. Лебедев рад, что вероятность организации этой схватки крайне низка.
«Слухи об организации боя Поветкин–Усик идут достаточно давно, и я рад, что это всё осталось на уровне разговоров. Противников и задач хватает как у одного, так и у другого. Это британцы могут друг с другом рубиться, оскорблять. У нас другой менталитет, другая природа. Конечно, российские боксёры могут подраться, но это нежелательно. К тому же я полностью поддерживаю Усика в том плане, что при подготовке к этому бою будет много политики. А боксёрам такое совсем не нужно.
Мне бы хотелось, чтобы свой следующий бой Саша провёл против Тайсона Фьюри. Думаю, что это оптимальный сценарий после такой выстраданной и заслуженной победы над Уайтом. А как будет на деле, узнаем совсем скоро", — приводит слова Лебедева издание «Известия».
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