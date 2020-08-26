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Рябинский: к сожалению, политика обязательно вмешается в бой Усика и Поветкина

Рябинский: к сожалению, политика обязательно вмешается в бой Усика и Поветкина
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Промоутер Андрей Рябинский высказался о возможном проведении поединка россиянина Александра Поветкина и украинца Александра Усика. Ранее появились соответствующие слухи, но в команде Усика отвергли возможность проведения боя.

«В пространстве встретить Усика и Поветкина реально. Другой вопрос — зачем это надо? Но я не исключаю такую возможность. Почему нет? Но я бы не хотел, чтобы они дрались между собой. К сожалению, политика обязательно вмешается. Это неприятно», — передаёт слова Рябинского корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Последним соперником Поветкина был британец Диллиан Уайт. Россиянин нокаутировал его в пятом раунде и завоевал титул временного чемпиона по версии WBC. Владельцем пояса является британец Тайсон Фьюри.

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