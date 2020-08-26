Поветкин — о бое с Уайтом: после 4-го раунда был спокоен. Как будто ничего не пропускал

Российский боксёр Александр Поветкин прокомментировал победу в поединке с британцем Диллианом Уайтом. Напомним, россиянин нокаутировал соперника в пятом раунде, несмотря на то что дважды оказывался в нокдауне в четвёртом раунде.

«После четвёртого раунда был спокоен, как будто ничего не пропускал. Стал более расслабленным. Букмекеры давали 20 процентов на победу? Не думаю об этом и не обращаю внимания. Может, они думали, что раз я выступаю на чужом шоу, то еду проигрывать. А такого не бывает никогда.

За счёт чего удалось быстро восстановиться? Не знаю, пропускал удары, были нокдауны. Не было растерянности, всегда был уверенным.

Мы отрабатывали этот удар на тренировках. Заготовка или нет? Пусть каждый думает, как хочет», — передаёт слова Поветкина корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.