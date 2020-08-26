Тим Цзю победил Хорна техническим нокаутом

Австралийский боксёр Тим Цзю, сын знаменитого в прошлом боксёра Кости Цзю, победил соотечественника Джеффа Хорна в рамках вечера бокса в Таунсвилле (Австралия). Бой был остановлен в 9-м раунде, после того как Хорн отказался продолжать поединок.

Таким образом, Цзю-младший защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF и пояс WBO Global в первой средней весовой категории.

Изначально планировалось, что поединок Цзю — Хорн состоится 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести на 22 августа.

25-летний Тим Цзю на профессиональном ринге одержал уже 16 побед в 16 поединках (в том числе 11 нокаутов). У 31-летнего Хорна 20 побед (в том числе 13 нокаутов), три поражения и одна ничья.