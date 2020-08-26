Костя Цзю: сын является гражданином России, он выступает и за нас, и за Австралию
Известный российский боксёр Костя Цзю поделился эмоциями от победы сына Тима над Джеффом Хорном. Благодаря этой победе Цзю-младший защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версиям WBCA и пояс чемпиона WBO Global.
После боя боксёр заявил: «Я – Тим, а не сын!». Спортсмен дал понять, что ему не хочется слышать постоянные сравнения с отцом.
«До сына ещё не дозвонился. Эмоции переполняют. Очень тяжело было смотреть. Но та работа, которая была проведена, стоит того.
Тимошка является гражданином России. Он выступает и за нас, и за Австралию. Прежде всего, Тим представляет самого себя. Фраза про то, что его зовут Тим, а не сын? Очень здорово, хочу, чтобы такое было. Всё здорово!» — сказал Дзю корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.
Тим Цзю победил Хорна техническим нокаутом
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