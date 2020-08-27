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Сен-Пьер назвал Нурмагомедова лучшим бойцом планеты

Сен-Пьер назвал Нурмагомедова лучшим бойцом планеты
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер дал характеристику обладателю пояса в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову. По мнению Сен-Пьера, в настоящий момент Нурмагомедов является лучшим бойцом планеты.

«Хабиб — лучший боец на планете в настоящий момент. Он сражается в весовой категории 155 фунтов [70 кг], но мне кажется, что он тяжелее меня. Его нормальный вес больше моего обычного веса. Он моложе и успешнее может сгонять вес.

Я никогда не был поклонником весогонки и никогда этого не делал в таком количестве, как большинство бойцов. Меня всегда беспокоили долгосрочные последствия. Вне боёв он выходит за рамки лёгкого веса, его вес доходит почти до 200 фунтов [91 кг]. Я же никогда не весил 200 фунтов», — сказал канадец в интервью BT Sport.

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