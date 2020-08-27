Вердум: нокаутирую Ф. Емельяненко в первом раунде

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фабрисиу Вердум высказался на тему гипотетического реванша с россиянином Фёдором Емельяненко. В 2010 году Вердум одержал победу в поединке с Емельяненко, успешно применив болевой приём в первом раунде.

«Уверен, наш реванш войдёт в историю спорта. Я побил его в 2010 году, шокировав мир. Возможно, мне удастся снова всех удивить.

Думаю, я нокаутирую Фёдора в первом раунде. Я быстро с ним разберусь, так как очень уверен в себе», — приводит слова Вердума MMA Fighting.

43-летний Вердум выступает в MMA с 2002 года. Последний бой он провёл в июле 2020 года, победив Александера Густафссона. На его счету 24 победы, 9 поражений и 1 ничья.

43-летний Емельяненко выступает в смешанных единоборствах с 2000 года. Его последним соперником был американец Куинтон Джексон, потерпевший поражение техническим нокаутом в первом раунде в декабре 2019 года. Всего на счету россиянина 39 побед и 6 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.