Немков рассказал, как его грубо оскорбил болельщик перед боем с Бейдером

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков рассказал, как его в преддверии поединка с американцем Райаном Бейдером, состоявшемся в минувшие выходные, грубо оскорбил болельщик. Напомним, Немков нокаутировал Бейдера во втором раунде боя и стал чемпионом Bellator в полутяжёлом весе.

«Под каким-то постом во «ВКонтакте» тип один написал: «Сосать ты будешь у Бейдера». Ну я ответил: «Сосать будешь ты». Потом пацанам написал своим, чтобы подключились. Ну они порамсили немного.

Даже если бы мы захотели найти его – не нашли бы. Там две фотографии всего, и то не его», – приводит слова Немкова Sports.ru.

28-летний Немков выступает в MMA с 2013 года. На его счету 12 побед (в том числе 9 нокаутом) и два поражения.