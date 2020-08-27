Немков рассказал, как его грубо оскорбил болельщик перед боем с Бейдером
Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков рассказал, как его в преддверии поединка с американцем Райаном Бейдером, состоявшемся в минувшие выходные, грубо оскорбил болельщик. Напомним, Немков нокаутировал Бейдера во втором раунде боя и стал чемпионом Bellator в полутяжёлом весе.
«Под каким-то постом во «ВКонтакте» тип один написал: «Сосать ты будешь у Бейдера». Ну я ответил: «Сосать будешь ты». Потом пацанам написал своим, чтобы подключились. Ну они порамсили немного.
Даже если бы мы захотели найти его – не нашли бы. Там две фотографии всего, и то не его», – приводит слова Немкова Sports.ru.
28-летний Немков выступает в MMA с 2013 года. На его счету 12 побед (в том числе 9 нокаутом) и два поражения.
Фото: Ф. Емельяненко поддержал Бейдера, которого нокаутировал Немков
- 27 августа 2020
-
13:26
-
12:07
-
12:00
-
11:01
-
10:01
-
09:07
-
00:56
- 26 августа 2020
-
23:54
-
23:03
-
21:42
-
20:43
-
19:01
-
18:04
-
16:45
-
16:15
-
16:08
-
15:49
-
15:37
-
15:17
-
14:04
-
13:00
-
12:04
-
11:48
-
11:39
-
11:39
-
11:33
-
11:25
-
11:17
-
11:16
-
10:30
-
10:10
-
10:01
-
09:00
-
00:51
-
00:45
Партнерский контент