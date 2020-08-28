Куцелаба: у Анкалаева нет шансов

Боец UFC в полутяжёлом весе Ион Куцелаба поделился ожиданиями от повторного поединка с Магомедом Анкалаевым. По его словам, в реванше у россиянина не будет шансов на успех.

«Ребята, я вам говорю, у Анкалаева нет шансов, просто нет. Не знаю как у вас там, какое ваше мнение, но меня волнует только моё мнение. Меня волнует мнение людей, которые верят в меня и которые всегда рядом», — сказал Куцелаба в интервью, размещённом на странице UFC Russia в «Инстаграме».

Напомним, Анкалаев и Куцелаба проведут встречу в предстоящие выходные на турнире UFC в Лас-Вегасе. Впервые бойцы подрались в феврале 2020 года. Тогда в ходе первого раунда Ион изобразил стоячий нокдаун, рефери поверил в игру Куцелабы и присудил досрочную победу Анкалаеву. После этого стороны признали необходимость проведения реванша.