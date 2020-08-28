Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Куцелаба: у Анкалаева нет шансов

Куцелаба: у Анкалаева нет шансов
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC в полутяжёлом весе Ион Куцелаба поделился ожиданиями от повторного поединка с Магомедом Анкалаевым. По его словам, в реванше у россиянина не будет шансов на успех.

«Ребята, я вам говорю, у Анкалаева нет шансов, просто нет. Не знаю как у вас там, какое ваше мнение, но меня волнует только моё мнение. Меня волнует мнение людей, которые верят в меня и которые всегда рядом», — сказал Куцелаба в интервью, размещённом на странице UFC Russia в «Инстаграме».

Напомним, Анкалаев и Куцелаба проведут встречу в предстоящие выходные на турнире UFC в Лас-Вегасе. Впервые бойцы подрались в феврале 2020 года. Тогда в ходе первого раунда Ион изобразил стоячий нокдаун, рефери поверил в игру Куцелабы и присудил досрочную победу Анкалаеву. После этого стороны признали необходимость проведения реванша.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020