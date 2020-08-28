Миочич прокомментировал решение Джона Джонса перейти в тяжёлый вес

Действующий чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Стипе Миочич отреагировал на решение обладателя пояса в полутяжёлом весе Джона Джонса подняться в тяжёлый дивизион.
«Тут дерутся большие парни в маленьких перчатках, поэтому хватит одного удара. Не имеет значения, насколько силён твой удар. Тебя всегда могут поймать.
У Джона потрясающая техника, и это поможет ему. Он работает безостановочно, всегда придерживается плана. Наличие верного плана — 50% успеха в поединке.
У Джонса прекрасная карьера. Но другие ребята тоже многого достигли, и с ними надо считаться», — рассказал Миочич в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.
33-летний Джонс выступает в MMA с 2008 года. Последний поединок он провёл в феврале 2020 года, победив Доминика Рейеса единогласным решением судей. На его счету 28 боёв: 26 побед и 1 поражение, ещё 1 бой признали несостоявшимся.
- 28 августа 2020
-
16:03
-
15:31
-
15:04
-
14:05
-
13:10
-
12:04
-
11:00
-
10:03
-
09:00
-
00:59
-
00:30
- 27 августа 2020
-
23:54
-
23:23
-
22:35
-
21:45
-
20:39
-
19:01
-
17:30
-
16:10
-
15:02
-
14:02
-
13:27
-
13:26
-
12:07
-
12:00
-
11:01
-
10:01
-
09:07
-
00:56
- 26 августа 2020
-
23:54
-
23:03
-
21:42
-
20:43
-
19:01
-
18:04