Миочич прокомментировал решение Джона Джонса перейти в тяжёлый вес

Действующий чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Стипе Миочич отреагировал на решение обладателя пояса в полутяжёлом весе Джона Джонса подняться в тяжёлый дивизион.

«Тут дерутся большие парни в маленьких перчатках, поэтому хватит одного удара. Не имеет значения, насколько силён твой удар. Тебя всегда могут поймать.

У Джона потрясающая техника, и это поможет ему. Он работает безостановочно, всегда придерживается плана. Наличие верного плана — 50% успеха в поединке.

У Джонса прекрасная карьера. Но другие ребята тоже многого достигли, и с ними надо считаться», — рассказал Миочич в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.

33-летний Джонс выступает в MMA с 2008 года. Последний поединок он провёл в феврале 2020 года, победив Доминика Рейеса единогласным решением судей. На его счету 28 боёв: 26 побед и 1 поражение, ещё 1 бой признали несостоявшимся.