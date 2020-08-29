Умер тренер Фёдора Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств, выступающий в тяжёлой весовой категории промоушена Bellator, Фёдор Емельяненко сообщил о смерти тренера Владимира Воронова. Воронов скончался в возрасте 55 лет.
«Умер мой тренер Владимир Михайлович Воронов. С самого детства Владимир Михайлович был частью семьи, требовательным наставником. Он всегда был рядом в тяжелые и счастливые моменты жизни.
Владимир Михайлович был не только тренером, но и отцом для многих спортсменов. Он вырастил чемпионов, сильных духом, верил в молодых ребят и помогал найти им дорогу в жизни.
Прошу ваших молитв о новопреставленном Владимире. Самые искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича», — написал Фёдор Емельяненко в своём «инстаграме».
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